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Армения продолжит закупки вооружения в России, несмотря на угрозу санкций
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Армения продолжит закупки вооружения в России, несмотря на угрозу санкций 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 28 мар — РИА Новости. Армения, закупая вооружение в России, руководствуется собственными интересами и продолжит сотрудничество, несмотря на угрозу санкций, заявил в среду замминистра обороны Армении, глава Государственного военно-промышленного комитета Давид Пахчанян, касаясь угрозы американских санкций из-за оборонного сотрудничества с РФ.
Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за «значительные» транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года.
"Конечно, санкции — это проблема, но перед нами стоит задача обеспечения безопасности, и мы будем исходить из наших интересов", — сказал Пахчанян журналистам.
Он отметил, что отношения с Россией развиваются достаточно эффективно. «Поставки по первому оборонному кредиту почти полностью завершены, и есть договоренность продолжить работу. Это серьезная часть снабжения нашей армии», — сказал замминистра.
Ранее замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян назвал преувеличенными разговоры об угрозе возможных американских санкций из-за военно-технического сотрудничества с Россией.
В 2015 и 2017 годах между Арменией и Россией были подписаны два оборонных кредитных соглашения на общую сумму в 300 миллионов долларов. Министр обороны Армении Виген Саркисян сообщал ранее, что Ереван намерен приобрести у Москвы в рамках российского оборонного кредита оружие стратегического сдерживания.
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