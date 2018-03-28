Армения продолжит закупки вооружения в России, несмотря на угрозу санкций

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против России, Ирана КНДР . Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за «значительные» транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года.

"Конечно, санкции — это проблема, но перед нами стоит задача обеспечения безопасности, и мы будем исходить из наших интересов", — сказал Пахчанян журналистам.

Он отметил, что отношения с Россией развиваются достаточно эффективно. «Поставки по первому оборонному кредиту почти полностью завершены, и есть договоренность продолжить работу. Это серьезная часть снабжения нашей армии», — сказал замминистра.

Ранее замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян назвал преувеличенными разговоры об угрозе возможных американских санкций из-за военно-технического сотрудничества с Россией.