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Пушки против снега: как на Кавказе ведется борьба с лавинами
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пушки против снега: как на Кавказе ведется борьба с лавинами 

Sputnik Грузия 35 минут назад
Фото: Sputnik Грузия
Сотрудники Эльбрусского противолавинного отряда провели принудительный спуск лавин в районе поселка Терскола на Северном Кавказе с помощью выстрелов из артиллерийского орудия. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как происходил спуск лавин
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