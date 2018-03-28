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Пушки против снега: как на Кавказе ведется борьба с лавинами
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших
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Пушки против снега: как на Кавказе ведется борьба с лавинами
Sputnik Грузия
35 минут назад
Фото:
Sputnik Грузия
Комментарии
Сотрудники Эльбрусского противолавинного отряда провели принудительный спуск лавин в районе поселка Терскола на Северном Кавказе с помощью выстрелов из артиллерийского орудия. Смотрите в фотоленте
Sputnik
Грузия
, как происходил спуск лавин
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