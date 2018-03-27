Иран заинтересован в проекте Баку — Тбилиси — Карс

Азербайджан. «Конечно, на сегодняшний день в современных экономических отношениях нужно обозначить транспортную составляющую, поскольку реализация таких проектов, как Баку Тбилиси — Карс, лежит в плоскости экономических интересов Ирана , поскольку данная магистраль имеет свою концовку на рынках западной Европы. Имеется возможность по более низкой цене поставлять различную продукцию на рынки Западной Европы», — сказал кандидат экономических наук в эфире радио Sputnik

Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс построена на основании азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году. В рамках проекта построена железнодорожная линия от станции Ахалкалаки в Грузии до железнодорожной станции в городе Карс

Общая протяженность БТК составляет 826 км. Ожидается, что на первом этапе пассажиропоток составит 1 млн в год, а объем грузоперевозок — 6,5 млн т. На втором этапе эти показатели могут увеличиться вдвое — 2 млн пассажиров и 17 млн т грузов.