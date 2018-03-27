Китайские инвесторы намерены заняться производством минеральной воды в Армении 

Ереван, 26 марта /Синьхуа/ — Сегодня министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян встретился с делегацией китайских бизнесменов, которые намерены заняться производством минеральной воды. Об этом сообщает вебсайт министерства.
Китайская делегация выразила уверенность в успехе своего дела из-за высокого качества минеральных вод в Армении. Бизнесмены намерена включить в свой проект социальную составляющую, ориентированную на улучшение жизни населения, проживающего вблизи будущего завода.