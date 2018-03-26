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В Азербайджане усовершенствовали компьютерную систему «Выборы»
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В Азербайджане усовершенствовали компьютерную систему «Выборы» 

Мир24 1 час назад
В Азербайджане идет подготовка к предстоящим президентским выборам. Для специалистов окружных избирательных комиссий сейчас проходят специальные семинары, на которых обучают новым возможностям компьютерной системы «Выборы». Именно с ее помощью будут поступать данные с участков в Центризбирком, передает телеканал «МИР 24». «Цель проекта — информирование компьютерных специалистов окружных избирательных комиссий об обновленных и более усовершенствованных возможностях Государственной автоматизированной информационной системы „Выборы“, создание возможностей для прямого и практического использования ими программного обеспечения», — сообщил руководитель секретариата Центризбиркома республики Азербайджан Ровзат Гасымов. Напомним, выборы президента в Азербайджане пройдут 11 апреля. В них будут участвовать восемь официально зарегистрированных кандидатов.
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