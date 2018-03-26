В Грузии автомобиль с министром сбил мальчика

Грузии автомобиль, который принадлежит государственному министру по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили , сбил 12-летнего (по другой версии — 11-летнего) подростка.

ДТП произошло на окраине столицы на Цхнетском шоссе недалеко от школы, передает " Sputnik Грузия" со ссылкой на местные телеканалы. Отмечается, что ребенок был госпитализирован, но в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Что касается министра, то, по информации РИА Новости, Кетеван Цихелашвили во время аварии находилась в автомобиле, но за рулем был ее водитель. Отмечается, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.