В Грузии автомобиль с министром сбил мальчика 

В Грузии автомобиль, который принадлежит государственному министру по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, сбил 12-летнего (по другой версии — 11-летнего) подростка.
ДТП произошло на окраине столицы на Цхнетском шоссе недалеко от школы, передает "Sputnik Грузия" со ссылкой на местные телеканалы. Отмечается, что ребенок был госпитализирован, но в настоящее время его жизни ничего не угрожает.
Что касается министра, то, по информации РИА Новости, Кетеван Цихелашвили во время аварии находилась в автомобиле, но за рулем был ее водитель. Отмечается, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.