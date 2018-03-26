Ещё
В Грузии автомобиль с министром сбил мальчика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Грузии автомобиль с министром сбил мальчика 

Российская Газета 2 часа назад
В Грузии автомобиль, который принадлежит государственному министру по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, сбил 12-летнего (по другой версии — 11-летнего) подростка.
ДТП произошло на окраине столицы на Цхнетском шоссе недалеко от школы, передает "Sputnik Грузия" со ссылкой на местные телеканалы. Отмечается, что ребенок был госпитализирован, но в настоящее время его жизни ничего не угрожает.
Что касается министра, то, по информации РИА Новости, Кетеван Цихелашвили во время аварии находилась в автомобиле, но за рулем был ее водитель. Отмечается, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Российская Газета: последние новости
Названа причина аварии на канатной дороге в Грузии Посол РФ в США выразил протест Вашингтону из-за высылки дипломатов Страховщики оценили ущерб от пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России анонсировали «ответ каждому»343
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ307
США закрывают консульство РФ по неожиданной причине71
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово87
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ60
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение