Сотрудникам сгоревшего отеля в Батуми вынесли вердикт

Два месяца предварительного заключения. Таков вердикт суда в отношении сотрудников батумского отеля, которые задержаны по обвинению в халатности при исполнении служебных обязанностей. Четыре месяца назад в гостинице произошел пожар, тогда погибли 11 человек. Подробнее — корреспондент телеканала «МИР 24» Диана Иоселиани. Оставили под стражей, несмотря на то, что адвокаты сотрудников батумского отеля были готовы внести залог восемь тысяч долларов. Менеджеров приговорили к двум месяцам тюрьмы. Следствие еще идет.

«Следствие продолжается и территория, которая была охвачена пожаром, все еще опечатана. Нас интересуют еще некоторые детали, поэтому проводится работа с персоналом гостиницы», — рассказал следователь Давид Абуладзе.

В ночь на 24 ноября загорелся один из батумских отелей. Огонь тушили более сотни пожарных и спасателей. Здание из стекла и бетона оказалось неприступной крепостью для спецтехники. Люди не могли выбраться из задымленных лабиринтов гостиницы. Восемь человек сгорели в лифте. Очевидцы, которым удалось покинуть здание, говорили, что все аварийные выходы были заблокированы.

«Началась паника мгновенно, прежде всего, среди сотрудников гостиницы. Мы с друзьями были в ресторане, собирались уже выходить. Дым, копоть. Ничего не было видно. Слышны крики. Мы успели выйти на террасу», — рассказал очевидец Давид Глонти.

Сотрудников гостиницы арестовали на рабочем месте. Один из задержанных — гражданин Грузии , второй — Турции . Они были обязаны обеспечивать пожарную безопасность и проверять технику оповещения. «Как показало следствие, в здании не были установлены датчики безопасности, которые реагируют на задымление, была отключена сигнализация, а в котельных хранились воспламеняющиеся материалы. Они и вызвали сильное задымление», — сообщил руководитель департамента МВД Грузии Мамука Чалидзе.

Сейчас 22-этажная гостиница закрыта. Ремонтировать ее начнут после того, как завершится следствие. Руководству отеля предстоит установить противопожарную систему, которая будет соответствовать стандартам. К началу туристического сезона все гостиницы и хостелы причерноморского Батуми проверят на наличие противопожарных систем.

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