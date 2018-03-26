В Грузии чиновников могут вынудить предоставлять справку об отсутствии лудомании

Желающим устроиться на государственную службу в Грузии , возможно, придётся доказывать, что они не страдают зависимостью от азартных игр. Власти ведут работу над созданием соответствующих поправок в закон «Об устройстве лотереи, азартных и выигрышных игр», заявил депутат парламента Леван Гогичаишвили.

«Мы думаем, что так же, как и необходимо представить т.н. наркологическую справку, когда начинаете работать в государственном секторе, должно быть обязательным представить соответствующую справку о том, что желающий работать в государственном секторе не занимается азартными играми. В частности, законопроект подразумевает создание реестра игроков, и любому человеку, который будет играть в азартные игры в пространстве Грузии, придется зарегистрироваться в нем. А лица, которые не будут зарегистрированы в этом реестре, не смогут легально играть в пространстве Грузии. Желающим работать в государственном секторе придётся представить справку именно из этого реестра.

Думаю, весьма важно, чтобы для представителей силовых структур, военных, высоких должностных лиц и других государственных чиновников существовало строгое требование, чтобы они ограничивали себя в списке игроков и не имели возможности для включения в азартные игры», — сказал депутат в эфире радио «Палитра».

Работа над этим законопроектом завершилась в ноябре прошлого года, однако до сих пор он не был принят. По словам Гогичаишвили, причиной тому стали затянувшиеся консультации по этому проекту. Однако он будет вынесен на рассмотрение депутатов уже на весенней сессии.