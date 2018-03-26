В Киеве заявили о намерении выйти на формат углублённого партнёрства с НАТО

Украина надеется выйти на формат участия в программе углублённого партнёрства с НАТО . Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. «Сейчас мы рассчитываем, что нам удастся выйти на формат участия в программе углубленного партнёрства с НАТО», — приводит её слова УНН. По её словам, на данный момент пять партнёров Украины имеют программу усиленного партнёрства с НАТО. Вице-премьер отметила, что «среди них, кстати, есть Грузия , поэтому нам есть с кого брать пример». Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко намерен в ближайшее время внести в Конституцию поправки о планах Киева по вступлению в Евросоюз и НАТО.