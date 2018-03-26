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В Киеве заявили о намерении выйти на формат углублённого партнёрства с НАТО
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16 стран высылают российских дипломатов
16 стран высылают российских дипломатов

В Киеве заявили о намерении выйти на формат углублённого партнёрства с НАТО 

RT на русском 35 минут назад
Украина надеется выйти на формат участия в программе углублённого партнёрства с НАТО. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. «Сейчас мы рассчитываем, что нам удастся выйти на формат участия в программе углубленного партнёрства с НАТО», — приводит её слова УНН.
По её словам, на данный момент пять партнёров Украины имеют программу усиленного партнёрства с НАТО.
Вице-премьер отметила, что «среди них, кстати, есть Грузия, поэтому нам есть с кого брать пример».
Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко намерен в ближайшее время внести в Конституцию поправки о планах Киева по вступлению в Евросоюз и НАТО.
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