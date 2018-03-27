За год безвизового режима Европу посетило 250 тыс. грузин 

Более 250 тыс. граждан Грузии посетило Европу после введенного год назад безвизового режима, заявил замминистра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
При этом Махароблишвили еще раз напомнил о том, что на этом направлении в последнее время возникли проблемы, связанные с ростом соискателей убежища и криминальных элементов.
«Мы работаем очень активно как внутри страны, так и за ее пределами с нашими партнерами, намечены законодательные изменения. Стараемся отвечать на вызовы молниеносно», — сказал он.
Как заявил Вахианг Махароблишвили, европейские партнеры позитивно оценивают усилия Грузии и не ставят на этом этапе вопрос приостановления безвизового режима.
Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, в Германии, Франции, Швеции уже высказывали обеспокоенность тем, что все больше граждан Грузии просят в этих странах убежище или совершают там преступления. Ряд европейских стран пригрозил в связи с этим Грузии приостановкой безвизового режима. Правительство Грузии предпринимает активные действия для того, чтобы этого не произошло.