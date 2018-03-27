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За год безвизового режима Европу посетило 250 тыс. грузин
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За год безвизового режима Европу посетило 250 тыс. грузин 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Более 250 тыс. граждан Грузии посетило Европу после введенного год назад безвизового режима, заявил замминистра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
При этом Махароблишвили еще раз напомнил о том, что на этом направлении в последнее время возникли проблемы, связанные с ростом соискателей убежища и криминальных элементов.
«Мы работаем очень активно как внутри страны, так и за ее пределами с нашими партнерами, намечены законодательные изменения. Стараемся отвечать на вызовы молниеносно», — сказал он.
Как заявил Вахианг Махароблишвили, европейские партнеры позитивно оценивают усилия Грузии и не ставят на этом этапе вопрос приостановления безвизового режима.
Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, в Германии, Франции, Швеции уже высказывали обеспокоенность тем, что все больше граждан Грузии просят в этих странах убежище или совершают там преступления. Ряд европейских стран пригрозил в связи с этим Грузии приостановкой безвизового режима. Правительство Грузии предпринимает активные действия для того, чтобы этого не произошло.
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