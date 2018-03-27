За год безвизового режима Европу посетило 250 тыс. грузин

Тбилиси. Более 250 тыс. граждан Грузии посетило Европу после введенного год назад безвизового режима, заявил замминистра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД

При этом Махароблишвили еще раз напомнил о том, что на этом направлении в последнее время возникли проблемы, связанные с ростом соискателей убежища и криминальных элементов.

«Мы работаем очень активно как внутри страны, так и за ее пределами с нашими партнерами, намечены законодательные изменения. Стараемся отвечать на вызовы молниеносно», — сказал он.

Как заявил Вахианг Махароблишвили, европейские партнеры позитивно оценивают усилия Грузии и не ставят на этом этапе вопрос приостановления безвизового режима.