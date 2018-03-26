В результате обвала потолка шахты в Западной Грузии погиб 45 летный рабочий

По сообщению пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии , авария произошла в понедельник утром при выполнении работ по добыче руды.

"Обрушилась горная масса, где работали шахтеры. Один из шахтеров попал под обрушение глыбы. Спасательные работы ведутся и в настоящее время", — говорится в сообщении.

Согласно официальным данным, с начала 2017 года, от производственных травм в Грузии, погибли 36 человек, а телесные повреждения получили — 53. —0—