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В результате обвала потолка шахты в Западной Грузии погиб 45 летный рабочий
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В результате обвала потолка шахты в Западной Грузии погиб 45 летный рабочий 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Тбилиси, 26 марта /Синьхуа/ — В результате обвала потолка шахты «Шукрути» в городе Чиатура /Западная Грузия/ погиб 45 летный рабочий Заза Абрамишвили.
По сообщению пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии, авария произошла в понедельник утром при выполнении работ по добыче руды.
"Обрушилась горная масса, где работали шахтеры. Один из шахтеров попал под обрушение глыбы. Спасательные работы ведутся и в настоящее время", — говорится в сообщении.
Согласно официальным данным, с начала 2017 года, от производственных травм в Грузии, погибли 36 человек, а телесные повреждения получили — 53. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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