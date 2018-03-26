На кладбище в Тбилиси собаки выкапывают для еды мертвые тела

БАКУ , 26 мар — Sputnik . На расположенном в поселке Африка на окраине Тбилиси кладбище для бездомных собаки выкапывают останки захороненных там людей и едят их.

Как сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на информацию телеканала Rustavi2, местные жители не раз видели, как собака тащила и грызла части человеческого тела. Несмотря на то, что жители не раз обращались к администрации кладбища, ситуация не изменилась.

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Последний случай зафиксировали утром в воскресенье, когда во дворе одного из жителей нашли женскую ногу. На место происшествия вызвали полицию, которая опросила очевидцев.

"Это не первый случай. Раньше собаки тоже приносили части тела. Здесь неподалеку есть кладбище для бездомных. Они не закапывают тела глубоко. Поэтому собака их выкапывает и приносит сюда. Моя свекровь видела, как собака грызла часть тела. И сегодня утром тоже собака притащила сюда ногу", — рассказала местная жительница.

Изучить вопрос намерены в мэрии Тбилиси. По словам мэра Кахи Каладзе, информацию перепроверят и примут соответствующие меры.

"Мы начали расследование того, что происходит реально. Потому что, если речь идет о том, что собака выкопала, то она не смогла бы копать на глубине двух метров. Это невозможно. Получается, что изначально это было неправильно сделано. Если это подтвердится, то решения будут строгими", — сказал мэр.

На кладбище для бездомных хоронят людей, которые остались без родственников и за их могилами никто не присматривает. Расходы на похороны и ритуальное обслуживание социально незащищенных лиц оплачивает мэрия.