Ещё
Гигантский эвкалипт оставил без света 14 грузинских сел
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гигантский эвкалипт оставил без света 14 грузинских сел 

360tv.ru 39 минут назад
Фото: 360tv.ru
Транспортировка огромного эвкалипта, который экс‐премьер Грузии Бидзина Иванишвили приобрел для своего дендрологического парка в Уреки, закончилась коммунальной аварией. Дерево‐гигант повредило линии электропередач, сообщил телеканал «Рустави 2».
Эвкалипт везли из Ахали Абастумани в Кахати. Расстояние между населенными пунктами не превышает 15 километров, однако транспортировка заняла всю ночь и в итоге оставила без электроэнергии 14 окрестных сел.
Утром 25 марта к восстановлению поврежденных ЛЭП приступили бригады компании
Energo-Pro  Georgia. На данный момент, часть абонентов до сих пор остается без света.
Сам эвкалипт уже доехал до Кахати. Далее его погрузят на баржу и повезут по морю.
В дендропарк Иванишвили из разных уголков Грузии уже доставили более десяти уникальных эвкалиптов, магнолий, кипарисов, платанов, тюльпановых, буковых и других многолетних деревьев. Планируется перевезти еще около тридцати. Все это вызывает резкий протест оппозиции, а также неправительственных природоохранных организаций, которые считают, что этот процесс наносит серьезный ущерб экологической ситуации в регионе.
Противники называют пересадку деревьев капризом и прихотью миллиардера, который не скрывает своего пристрастия к оригинальным и гигантским по своим размерам вековым деревьям.
Из-за  аварии 25 марта без света остались жители нескольких районов Якутска. Ограничение поставок электроэнергии связано с падением давления газа и последующей остановкой оборудования
ЯГРЭС-2
360tv.ru: последние новости
Движение по Транскавказской магистрали прекращено из‐за камнепада Украина оправдалась за «принесение флота в жертву» в 2014 году Российское посольство в Лондоне увеличило сроки выдачи виз после высылки дипломатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России667
Украина дала ответ по российским дипломатам75
В Кемерове ввели режим ЧС127
Британии предложили войти в состав РФ229
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова12
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение