Гигантский эвкалипт оставил без света 14 грузинских сел

Транспортировка огромного эвкалипта, который экс‐премьер Грузии Бидзина Иванишвили приобрел для своего дендрологического парка в Уреки, закончилась коммунальной аварией. Дерево‐гигант повредило линии электропередач, сообщил телеканал «Рустави 2».

Эвкалипт везли из Ахали Абастумани в Кахати. Расстояние между населенными пунктами не превышает 15 километров, однако транспортировка заняла всю ночь и в итоге оставила без электроэнергии 14 окрестных сел.

Утром 25 марта к восстановлению поврежденных ЛЭП приступили бригады компании

Energo-Pro Georgia. На данный момент, часть абонентов до сих пор остается без света.

Сам эвкалипт уже доехал до Кахати. Далее его погрузят на баржу и повезут по морю.

В дендропарк Иванишвили из разных уголков Грузии уже доставили более десяти уникальных эвкалиптов, магнолий, кипарисов, платанов, тюльпановых, буковых и других многолетних деревьев. Планируется перевезти еще около тридцати. Все это вызывает резкий протест оппозиции, а также неправительственных природоохранных организаций, которые считают, что этот процесс наносит серьезный ущерб экологической ситуации в регионе.

Противники называют пересадку деревьев капризом и прихотью миллиардера, который не скрывает своего пристрастия к оригинальным и гигантским по своим размерам вековым деревьям.

Из-за аварии 25 марта без света остались жители нескольких районов Якутска . Ограничение поставок электроэнергии связано с падением давления газа и последующей остановкой оборудования

ЯГРЭС-2