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СМИ: Uber согласился на слияние с Grab в Юго-Восточной Азии
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СМИ: Uber согласился на слияние с Grab в Юго-Восточной Азии 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
СИНГАПУР, 26 марта. /ТАСС/. Компания Uber согласилась объединить свой бизнес в Юго-Восточной Азии с основным региональным конкурентом малайзийским Grab. Об этом сообщила в понедельник газета The Straits Times со ссылкой на источники, близкие к сделке.
Как ожидается, будет использован опыт создания новой платформы аналогичный, тому который был применен в Китае и России. В частности, в июле прошлого года «Яндекс. Такси» и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане.
В создаваемом новом бизнесе Grab — Uber компания может получить 25% — 30%. По информации издания, о сделке будет сообщено в ближайшие дни.
Малайзийский стартап Grab имеет более 86 млн скачиваний мобильного приложения, действует в более чем 190 городах в таких странах как Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, Малайзии, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.
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