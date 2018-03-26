СМИ: Uber согласился на слияние с Grab в Юго-Восточной Азии 

СИНГАПУР, 26 марта. /ТАСС/. Компания Uber согласилась объединить свой бизнес в Юго-Восточной Азии с основным региональным конкурентом малайзийским Grab. Об этом сообщила в понедельник газета The Straits Times со ссылкой на источники, близкие к сделке.
Как ожидается, будет использован опыт создания новой платформы аналогичный, тому который был применен в Китае и России. В частности, в июле прошлого года «Яндекс. Такси» и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане.
В создаваемом новом бизнесе Grab — Uber компания может получить 25% — 30%. По информации издания, о сделке будет сообщено в ближайшие дни.