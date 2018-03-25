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Врачей в горных районах Грузии пересадят на внедорожники
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Врачей в горных районах Грузии пересадят на внедорожники 

Мир24 2 часа назад
Бригады скорой помощи в горных районах Грузии пересадят на внедорожники, сообщает «МИР 24».
Медицинской аппаратурой оборудованы 22 автомобиля повышенной проходимости. Они будут переданы станциям скорой помощи в труднодоступных регионах. В таких машинах врачи смогут оказывать помощь по пути в больницу.
«Машины прошли тестовую проверку, их изучили сами медики, которые будут с ними работать. Я рад, что эпоха, когда кареты скорой помощи разваливались в пути, уйдет в прошлое», — сказал министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко.
Внедорожники будут обслуживать и медицинские центры на горнолыжных курортах Бакуриани, Гудаури и в высокогорной Аджарии.
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