Нижегородская область развивает сотрудничество с Арменией

В рамках подготовки к празднованию 150-летия со дня рождения А. М. Горького Правительством Нижегородской была организована передача биографических книг о русском писателе в дар Джермукской основной школе №1 Вайоц Дзорской области Республики Армения

Организатором события стал департамент внешних связей правительства региона. Книги были переданы заместителю председателя Нижегородской армянской общины Саркису Микаеляну, который выразил готовность оказать содействие в транспортировке литературы в Вайоц Дзорскую область.

Акция приурочена к празднованию 150-летия со дня рождения великого русского писателя ХХ века А. М. Горького. Мероприятия, посвященные этой юбилейной дате, будут проходить в течение всего 2018 года не только на Родине писателя, но и во многих странах мира.

Нижегородская область придает большое значение укреплению партнерских связей и продолжает развивать межрегиональное взаимодействие с Республикой Армения, в частности с Вайоц Дзорской областью.

Ярким примером братских взаимоотношений между регионами стало присвоение в 2014 году имени русского писателя Максима Горького основной школе №1 с углубленным изучением русского языка г. Джермука Вайоц Дзорской области.