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Нижегородская область развивает сотрудничество с Арменией
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Нижегородская область развивает сотрудничество с Арменией 

Нижегородская правда 17 минут назад
Фото: Нижегородская правда
В рамках подготовки к празднованию 150-летия со дня рождения А. М. Горького Правительством Нижегородской была организована передача биографических книг о русском писателе в дар Джермукской основной школе №1 Вайоц Дзорской области Республики Армения.
Организатором события стал департамент внешних связей правительства региона. Книги были переданы заместителю председателя Нижегородской армянской общины Саркису Микаеляну, который выразил готовность оказать содействие в транспортировке литературы в Вайоц Дзорскую область.
Акция приурочена к празднованию 150-летия со дня рождения великого русского писателя ХХ века А. М. Горького. Мероприятия, посвященные этой юбилейной дате, будут проходить в течение всего 2018 года не только на Родине писателя, но и во многих странах мира.
Нижегородская область придает большое значение укреплению партнерских связей и продолжает развивать межрегиональное взаимодействие с Республикой Армения, в частности с Вайоц Дзорской областью.
Ярким примером братских взаимоотношений между регионами стало присвоение в 2014 году имени русского писателя Максима Горького основной школе №1 с углубленным изучением русского языка г. Джермука Вайоц Дзорской области.
«Одним из основных направлений для развития сотрудничества Нижегородской области с Арменией является взаимодействие в сфере культуры и образования. Мы стараемся наладить обмен контактами между учебными заведениями, культурные связи, поддерживаем сотрудничество на муниципальном уровне», — отмечает и.о. директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Владимир Прелов. «В нашей работе нам оказывают содействие Союз Армян России и Нижегородская армянская община», — продолжил и.о. директора.
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