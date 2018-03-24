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Транскам закрыли из-за камнепада
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Транскам закрыли из-за камнепада 

Вести.Ru 1 час назад
Ливень вызвал камнепад, из-за которого закрыли Транскавказскую автомагистраль, соединяющую Россию с Южной Осетией.
Транскам закрыт с половины восьмого вечера, передает ТАСС.
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