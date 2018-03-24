Насколько у армян большое сердце: как Армения открылась фотографу Washington Post

Фотограф Washingtom Post, итальянец Стефано Морелли запечатлел армянский город Мецамор в начале января прошлого года. Серию снимков под названием «Suspension», изображающую жизнь людей, живущих в непосредственной близости от атомной электростанции, он представил на Sony World Photography Awards — одном из самых престижных конкурсов в мире, в котором принимают участие тысячи фотографов ежегодно. За свои работы автор проекта попал в список финалистов.

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Как рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik Армения сам Морелли, включение его фотографий в короткий список конкурса оказалось совершенно для него неожиданным.

"Для меня и правда было невероятным узнать, что мои работы попали в шорт-лист в категории Contemporary Issues (раздел Professional — ред.), где около 130 тысяч заявок от фотографов из более 200 стран. Тема моего фотопроекта весьма интересна, и я очень рад, что жюри это оценили", — рассказывает он.

По словам Морелли, он очень любит Армению, и впервые посетил нашу страну в 2013 году. Итальянский фотограф признается, что был окружен армянским гостеприимством и добродушием.

"Я был удивлен тем, насколько у армян большое сердце", — отмечает он.

Относительно того, почему в качестве героев своего проекта он выбрал мецаморцев, Морелли говорит: «Во время одного из моих поездок я встретил крестьянина, который жил недалеко от атомной электростанции, и он начал рассказывать мне о трудностях, с которыми сталкивается ежедневно… Я уже знал Армению, но я не знал наверняка, что еще она может открыть передо мной. Затем, по правде говоря, чрезмерная армянская доброта удивила меня еще раз, и люди открыли передо мной двери своих домов раньше, чем я мог этого ожидать».

Публикация от Stefano Morelli (@stefanomorelliphoto) 25 Фев 2018 в 8:44 PST По словам Морелли, своими фотографиями он не дает ответы, но задает вопросы.

"Мои проекты — это моменты профессионального и личностного роста. Все, чего я стремлюсь добиться — это интрига. Никогда не останавливаюсь на внешнем проявлении чего-то, стараясь смотреть глубже, когда в черно-белом уже начинаешь видеть множество оттенков серого", — говорит итальянский фотограф.

На вопрос о том, какие еще места он посетил в Армении, Морелли отвечает: «Я много раз бывал в Армении, сначала в качестве туриста, затем — фотографа. Я изъездил почти всю страну. От Ванадзора, где совместно с итальянской общественной организацией проводил мастер-классы по фотографии для детей из необеспеченных семей до Нагорного Карабаха, где увидел гостеприимство, которое местные жители проявляли по отношению к сирийским армянам, бежавшим от войны в Сирии », — отмечает фотограф.

Публикация от Stefano Morelli (@stefanomorelliphoto) 23 Фев 2018 в 5:35 PST По словам Морелли, именно в Армении он чувствует себя как дома.

"В силу своей деятельности я изъездил полмира, но Армения — это единственное место, где я чувствовал себя как дома с первого же моего приезда. У меня много друзей в Ереване , и каждый раз, когда я приезжаю, встреча с ними становится настоящим праздником", — признается он.

Фотографии Sony World Photography Awards оцениваются в четырех категориях: Professional, Open, Youth, Student Focus. Окончательные итоги конкурса будут объявлены 20 апреля.