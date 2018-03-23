Эксперт оценил попытку Лукашенко помирить Россию и Грузию

Настрой решать вопросы взаимоотношений с другими странами, в том числе и с Грузией , заметил у президента России Владимира Путина его белорусский коллега Александр Лукашенко . Об этом он рассказал грузинскому телевидению, пишет издание БЕЛТА.

«Что касается ваших отношений — мы затрагивали их с президентом, и с премьер-министром, и я уверен, если на то будет воля грузинского руководства, Владимир Путин эту проблему будет решать. Он же прекрасно понимает, что это не проблема между народами. Это проблема, которая должна быть решена на уровне властей», — сказал Лукашенко.

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«Лукашенко и ранее об этом говорил, что он готов к урегулированию российско-грузинских отношений. Надо только приветствовать это и в полном объёме использовать. Есть ожидания, что новый срок [Путина] может принести что-то положительное с российской стороны. Но есть один очень существенный момент, которого добился Саакашвили своей безумной и бездумной политикой, военно-политической кровавой авантюрой в 2008 году (пятидневная война, которая привела к разрыву дипотношений между РФ и Грузией — прим. НСН). Это то, что Россия признала Южную Осетию Абхазию независимыми государствами. Там расположены очень мощные военные базы, и это не будет пересмотрено. Руководство России ни при каких обстоятельствах не станет даже рассматривать вариант отказа от этого. И это должны понимать в Грузии. Как только кто-то что-то скажет, появляются ожидания, что Россия решит вопрос в пользу Грузии. Но этого не будет. Зато остаётся пространство для того, чтобы наши экономические, культурные связи, туризм, бизнес развивались ещё более динамично, чем в прошлые годы. Экспорт в Грузию после ухода Саакашвили увеличился в десять раз, доход от туризма из России — уже два миллиона. А это для маленькой Грузии очень много. Так что, с одной стороны, есть пространство для расширения связей, но существует и исторический факт, что РФ не собирается изменять своё решение по признанию Абхазии и Южной Осетии», — напомнил Мамрадзе.

Противоречия между Россией и Грузией получили наибольшее обострение в период президентства Михаила Саакашвили. Именно тогда, в 2008 году произошёл военный конфликт на территории Южной Осетии, завершившийся признанием независимости Москвой двух бывших грузинских автономий. После этого Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.