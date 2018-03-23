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Движение на четырех улицах Пресненского района перекроют 24 марта из-за религиозного мероприятия
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Движение на четырех улицах Пресненского района перекроют 24 марта из-за религиозного мероприятия 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Москва24
Движение транспорта на четырех улицах Пресненского района будет перекрыто 24 марта 2018 г. в связи с проведением религиозного мероприятия, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«Перекрытия в связи с проведением религиозного мероприятия введут 24 марта на нескольких улицах», — говорится в сообщении.
Уточняется, что с 15:00 до 15:20 движение перекроют на участке ул. Малая Грузинская от ул. Климашкина до Расторгуевского пер., с 15:20 до 15:40 — на участке Расторгуевского пер. от ул. Малая Грузинская до ул. Пресненский Вал, с 15:40 до 16:00 — на участке ул. Пресненский Вал от Расторгуевского пер. до ул. Климашкина, с 16:00 до 16:20 — на участке ул. Климашкина от ул. Пресненский Вал до ул. Малая Грузинская.
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