Парламент Армении принял закон, определяющий новую структуру правительства

ЕРЕВАН , 23 мар — РИА Новости . Национальное собрание (парламент) Армении на заседании в пятницу приняло во втором и окончательном чтении закон «О структуре и деятельности правительства», определяющий новый состав кабмина

За принятие законопроекта проголосовали 63 депутата, против — 26. Согласно положениям нового закона, в правительство войдут премьер-министр, первый вице-премьер, два вице-премьера и 17 министерств вместо прежних 18. Ликвидируется министерство международной экономической интеграции и реформ, глава которого Ваче Габриелян занимает в нынешнем правительстве поста вице-премьера.

В законопроекте отмечается, что правительственные заседания должны проходить за закрытыми дверями, при этом по решению премьера часть заседаний может проходить в открытом режиме. Также, согласно законопроекту, члены правительства без разрешения премьера не имеют права публиковать информацию о ходе обсуждения какого-либо вопроса.

Ранее министр юстиции страны Давид Арутюнян заявил журналистам, что в любой стране правительство проводит закрытые заседания, что позволяет более откровенно и критично подходить к предложениям членов кабмина.