Ещё
Парламент Армении принял закон, определяющий новую структуру правительства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого
Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого

Парламент Армении принял закон, определяющий новую структуру правительства 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 23 мар — РИА Новости. Национальное собрание (парламент) Армении на заседании в пятницу приняло во втором и окончательном чтении закон «О структуре и деятельности правительства», определяющий новый состав кабмина.
За принятие законопроекта проголосовали 63 депутата, против — 26. Согласно положениям нового закона, в правительство войдут премьер-министр, первый вице-премьер, два вице-премьера и 17 министерств вместо прежних 18. Ликвидируется министерство международной экономической интеграции и реформ, глава которого Ваче Габриелян занимает в нынешнем правительстве поста вице-премьера.
В законопроекте отмечается, что правительственные заседания должны проходить за закрытыми дверями, при этом по решению премьера часть заседаний может проходить в открытом режиме. Также, согласно законопроекту, члены правительства без разрешения премьера не имеют права публиковать информацию о ходе обсуждения какого-либо вопроса.
Ранее министр юстиции страны Давид Арутюнян заявил журналистам, что в любой стране правительство проводит закрытые заседания, что позволяет более откровенно и критично подходить к предложениям членов кабмина.
Действующий президент Армении Саргсян завершает свой президентский срок. Как сообщил спикер парламента Ара Баблоян, новоизбранный глава государства Армен Саркисян вступит в должность 9 апреля. После завершения президентского срока Саргсяна вступит в силу новый текст конституции, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента станут представительскими. Выборы премьера запланированы на 17 апреля.
РИА Новости: последние новости
Грузия обсудит на переговорах в Женеве соглашение о неприменении силы В Воронежской области столкнулись автобус и грузовик, сообщил источник Писательница Абгарян о Нагорном Карабахе: любой конфликт можно решить
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ469
Новый советник Трампа готов развязать большую войну197
Все супероружие РФ показали в одном видео126
Минфин готовится пойти на риск101
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ45
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение