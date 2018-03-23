Парламент Грузии принял поправки в Конституцию страны

Как сообщает РИА новости, за внесение поправок проголосовали 115 депутатов, никто не против.

Отмечается, что поправки подразумевают ряд изменений, основные — правила распределения мест в парламенте по итогам выборов, допуск политических блоков на парламентские выборы 2020 года и запрет на лишение грузинского гражданства.