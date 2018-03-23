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Парламент Грузии принял поправки в Конституцию страны
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Парламент Грузии принял поправки в Конституцию страны 

RT на русском 38 минут назад
Как сообщает РИА новости, за внесение поправок проголосовали 115 депутатов, никто не против.
Отмечается, что поправки подразумевают ряд изменений, основные — правила распределения мест в парламенте по итогам выборов, допуск политических блоков на парламентские выборы 2020 года и запрет на лишение грузинского гражданства.
В октябре 2017 год бывший защитник итальянского футбольного клуба «Милан» и сборной Грузии, кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе одержал победу на выборах мэра Тбилиси.
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