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В грузинском лесу случайно нашли древний монастырь
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В грузинском лесу случайно нашли древний монастырь 

Мир24 45 минут назад
Фото: Мир24
Сотрудники одной из горнодобывающих компаний случайно нашли в грузинском лесу древний монастырь. О найденном монастырском комплексе не было упоминаний до сегодняшнего дня.
Руины были в Тетрицкаройском муниципалитете региона Квемо Картли неподалеку Фитаретского монастыря. Горняки обнаружили камни при проведении геологических работ. На место обнаружения была тотчас же отправлена группа ученых.
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История монастыря окутана тайной. О нем нет упомянаний в исторических книгах и среди рассказов местных жителей, с которыми пообщались исследователи.
Монастырь планируют отдать для пристального изучения археологам, а Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии намерено присвоить находке статус объекта культурного наследия.
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