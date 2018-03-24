В грузинском лесу случайно нашли древний монастырь

Сотрудники одной из горнодобывающих компаний случайно нашли в грузинском лесу древний монастырь. О найденном монастырском комплексе не было упоминаний до сегодняшнего дня.

Руины были в Тетрицкаройском муниципалитете региона Квемо Картли неподалеку Фитаретского монастыря. Горняки обнаружили камни при проведении геологических работ. На место обнаружения была тотчас же отправлена группа ученых.

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История монастыря окутана тайной. О нем нет упомянаний в исторических книгах и среди рассказов местных жителей, с которыми пообщались исследователи.

Монастырь планируют отдать для пристального изучения археологам, а Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии намерено присвоить находке статус объекта культурного наследия.

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