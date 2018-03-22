Глава комитета Госдумы прокомментировал «черный список» Грузии

"У нас стоит в плане. Мы третий раз с ними должны встречаться, но тут отягощено это тем, что грузины приняли решение о возможном принятии санкционного списка… Депутаты «Альянса патриотов Грузии» просили нас, чтобы было возможно проводить посещение могил между абхазами, осетинами и грузинами, а вместо этого сейчас санкционный список хотят принять. Поэтому посмотрим, что там в связи с этим санкционным списком, и тогда будет принято решение о времени и о сроках", — пояснил РИА Новости Калашников.

Парламент Грузии в среду большинством голосов принял резолюцию о нарушениях прав человека в Абхазии Южной Осетии . Основанием для принятия резолюции стали убийство в 2016 году на грузино-абхазской границе гражданина Грузии Гиглы Отхозория и смерть в феврале этого года в Цхинвале грузинского гражданина Арчила Татунашвили . Тело Татунашвили Цхинвал передал грузинской стороне накануне, спустя почти месяц после его смерти.

Согласно документу, до 15 июня правительство должно представить парламенту так называемый «список Отхозория — Татунашвили», в который войдут лица, обвиняемые и осужденные за убийство, похищения, пытки и негуманное обращение, тяжкий вред здоровью граждан Грузии и укрывательство этих преступлений. Парламент также призывает правительство принять меры по введению международными организациями и странами-партнерами всех возможных ограничений в отношении лиц, которые войдут в список.