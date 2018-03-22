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Журналист меняет профессию: за рулем такси в Тбилиси
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Журналист меняет профессию: за рулем такси в Тбилиси 

Sputnik Грузия 35 минут назад
Фото: Sputnik Грузия
Репортер Sputnik решил сменить профессию и провел день за рулем машины в Тбилиси в роли таксиста. Смотрите на видео Sputnik Грузия, что из этого получилось
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