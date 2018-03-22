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Грузинские политики и церковь требуют закрыть фирму по производству презервативов, оскорбляющих чувства верующих
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Грузинские политики и церковь требуют закрыть фирму по производству презервативов, оскорбляющих чувства верующих 

Newsru.com 39 минут назад
Фото: Newsru.com
Партия «Сакартвело» ("Грузия") обратилась к высшим руководящим лицам Грузии и Тбилиси и призвала их запретить деятельность компании по производству презервативов ООО «Айиса». Письмо направлено президенту страны Георгию Маргвелашвили, председателю парламента Ираклию Кобахидзе, премьер-министру Георгию Квирикашвили, начальнику службы госбезопасности Вахтангу Гомелаури, министру внутренних дел Георгию Гахарии, главному прокурору Арчилу Кбилашвили, народному защитнику Грузии Нино Ломджарии, а также мэру Тбилиси Кахе Каладзе.
По словам председателя партии Георгия Лилуашвили, эта компания выпускает продукцию в таком дизайне и с такими этикетками, которые оскорбляют личные, религиозные и национальные чувства грузинского народа, сообщает
"Грузия Online"
20 марта.
Возмущение политиков вызвала упаковка средств контрацепции, на которой изображены почитаемые в Грузии святые, царица Тамара, государственные деятели, а также символ материнства — статуя «Мать Грузии». Также на обертке в насмешливом контексте упоминаются названия религиозных праздников, приводятся цитаты из поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».
Автор обращения убежден, что такой дизайн упаковок презервативов разжигает в стране гражданское противостояние и рознь, провоцирует напряженность и беспорядки.
"Требуем немедленно запретить этой компании, ее учредителям и работающим там лицам любую коммерческую деятельность в Грузии, а также наказать те партнерские организации, которые разработали дизайн и осуществляют производство и реализацию продукции компании", — подчеркнул Лилуашвили.
Отмечается, что продукция компании «Айиса» была профинансирована в рамках поощряемой государством программы поддержки стартапов.
На следующий день, 21 марта, против презервативов «Айисы» высказалась и Патриархия Грузии. Помимо упаковки средств контрацепции с изображением, в частности, царицы Тамары, возведенной Грузинской церковью в лик святых, священнослужители возмутились сюжетом телекомпании «Рустави-2» от 18 марта. В нем прозвучало шуточное заявление журналиста Георгия Габуния об Иисусе Христе, и оно спровоцировало беспорядки и столкновение с активистами националистического движения «Грузинский марш».
"К сожалению, в последнее время значительно усилились проявления оскорбления чувств верующих и богохульства. Налицо не один пример аморального поведения компании Aiisa и ее директора и дерзкий, саркастичный и циничный сюжет телекомпании «Рустави-2» от 18 марта. Это стало открытым вызовом обществу", — цитирует пресс-службу патриархии
"Грузия Online"
Отметим, в России православные верующие в конце 2017 года также
выступали
против производства презервативов в Боголюбово Владимирской области. Им показалось кощунственным выпускать такие изделия рядом со Свято-Боголюбским женским монастырем. В итоге после протестов компания «Бергус», планировавшая запустить выпуск средств контрацепции,
перенесла
производство во Владимир.
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