Грузинские политики и церковь требуют закрыть фирму по производству презервативов, оскорбляющих чувства верующих

По словам председателя партии Георгия Лилуашвили, эта компания выпускает продукцию в таком дизайне и с такими этикетками, которые оскорбляют личные, религиозные и национальные чувства грузинского народа, сообщает

"Грузия Online"

20 марта.

Возмущение политиков вызвала упаковка средств контрацепции, на которой изображены почитаемые в Грузии святые, царица Тамара, государственные деятели, а также символ материнства — статуя «Мать Грузии». Также на обертке в насмешливом контексте упоминаются названия религиозных праздников, приводятся цитаты из поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Автор обращения убежден, что такой дизайн упаковок презервативов разжигает в стране гражданское противостояние и рознь, провоцирует напряженность и беспорядки.

"Требуем немедленно запретить этой компании, ее учредителям и работающим там лицам любую коммерческую деятельность в Грузии, а также наказать те партнерские организации, которые разработали дизайн и осуществляют производство и реализацию продукции компании", — подчеркнул Лилуашвили.

Отмечается, что продукция компании «Айиса» была профинансирована в рамках поощряемой государством программы поддержки стартапов.

На следующий день, 21 марта, против презервативов «Айисы» высказалась и Патриархия Грузии. Помимо упаковки средств контрацепции с изображением, в частности, царицы Тамары, возведенной Грузинской церковью в лик святых, священнослужители возмутились сюжетом телекомпании «Рустави-2» от 18 марта. В нем прозвучало шуточное заявление журналиста Георгия Габуния об Иисусе Христе , и оно спровоцировало беспорядки и столкновение с активистами националистического движения «Грузинский марш».

"К сожалению, в последнее время значительно усилились проявления оскорбления чувств верующих и богохульства. Налицо не один пример аморального поведения компании Aiisa и ее директора и дерзкий, саркастичный и циничный сюжет телекомпании «Рустави-2» от 18 марта. Это стало открытым вызовом обществу", — цитирует пресс-службу патриархии

"Грузия Online"

Отметим, в России православные верующие в конце 2017 года также

выступали

против производства презервативов в Боголюбово Владимирской области . Им показалось кощунственным выпускать такие изделия рядом со Свято-Боголюбским женским монастырем. В итоге после протестов компания «Бергус», планировавшая запустить выпуск средств контрацепции,

перенесла