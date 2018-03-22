Ещё
В одной из школ Выхина-Жулебина прошел фестиваль национальных культур
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В одной из школ Выхина-Жулебина прошел фестиваль национальных культур 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В школе № 1420 района Выхино-Жулебино 15 марта прошел фестиваль национальных культур «Мой многонациональный дом». Все классы с 1 по 11 представили номера художественной самодеятельности, посвященные народному творчеству.
Участники фестиваля серьезно подготовились, так как жюри оценивало наличие национального костюма, танца, песни, исполнительское мастерство и даже мастерство приготовления блюд народной кухни. Каждый класс выбрал себе народность, которая проживает на территории России или за рубежом. Ребята провели определенную исследовательскую работу, подготовили презентации и защитили их перед зрителями. Так, к выступлению были изготовлены яркие и самобытные костюмы народов России, Чувашии, Карелии, Беларуси, Татарстана, Израиля, Армении, Грузии и Кубы.
Фестиваль показал, как многогранны творческие таланты классных коллективов. Учащиеся узнали много нового о культуре, традициях и обычаях разных народов. (вт)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
Для строительства Кожуховской линии на неделю закроют три станции Таганско-Краснопресненской линии Молодежная палата района Выхино-Жулебино провела спортивную зарядку на одном из открытых районных катков района «Арт-платформу» представят на юго-востоке Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО призвал Россию к ответу357
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого241
С IKEA можно попрощаться19
Россиянам поднимут пенсии64
Матвиенко предложила отменить обязательное медстрахование53
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:23
Оценен риск половодья в столице
Погода Новости Москвы
01:04
Бывший муж преследует несчастную Максакову
Шоу-бизнес
03:55
Звезда «Дома-2» женится на пенсионерке
Шоу-бизнес
00:11
На химзаводе в Чехии произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
03:37
Пушкина сообщила о внесении поправок о домогательствах
Политика
05:21
ЦИК не нашел нарушений, ставящих под сомнение выборы
Политика Выборы 2018
01:28
Москва выдаст кредиты предприятиям‑экспортерам
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение