В одной из школ Выхина-Жулебина прошел фестиваль национальных культур

В школе № 1420 района Выхино-Жулебино 15 марта прошел фестиваль национальных культур «Мой многонациональный дом». Все классы с 1 по 11 представили номера художественной самодеятельности, посвященные народному творчеству.

Карелии, Беларуси, Татарстана, Израиля, Армении, Грузии и Кубы. Участники фестиваля серьезно подготовились, так как жюри оценивало наличие национального костюма, танца, песни, исполнительское мастерство и даже мастерство приготовления блюд народной кухни. Каждый класс выбрал себе народность, которая проживает на территории России или за рубежом. Ребята провели определенную исследовательскую работу, подготовили презентации и защитили их перед зрителями. Так, к выступлению были изготовлены яркие и самобытные костюмы народов России, Чувашии

Фестиваль показал, как многогранны творческие таланты классных коллективов. Учащиеся узнали много нового о культуре, традициях и обычаях разных народов. (вт)