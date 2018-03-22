Памятник армянскому философу Нарекаци установлен в Ватиканских садах

ЕРЕВАН , 22 мар – РИА Новости . Установка памятника армянскому богослову и философу Святому Григору Нарекаци завершена в Ватиканских садах, сообщил в среду глава дипмиссии Армении Ватикане Микаел Минасян.

"В Чехии был отлит двухметровый памятник Григора Нарекаци, установка которого в Ватиканских садах завершена", — написал Минасян на своей странице в Facebook.

Официальная церемония открытия памятника пройдет в начале апреля в присутствии папы Римского Франциска , католикоса всех армян Гарегина II и президента Армении Сержа Саргсяна , сообщили армянские СМИ.

В июне 2016 года во время визита папы Франциска в Армению, президент Саргсян подарил ему макет памятника Нарекаци, выразив надежду, что его большая копия в будущем будет установлена в Ватикане.

"Папе римскому памятник понравился. Он поблагодарил президента, дав свое согласие. В короткие сроки творческая группа во главе с народным художником Армении, автором памятника Нарекаци Давидом Ереванци приступила к работе", — сообщил Минасян.