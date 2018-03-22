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Памятник армянскому философу Нарекаци установлен в Ватиканских садах
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Памятник армянскому философу Нарекаци установлен в Ватиканских садах 

РИА Новости 1 час назад
ЕРЕВАН, 22 мар –РИА Новости. Установка памятника армянскому богослову и философу Святому Григору Нарекаци завершена в Ватиканских садах, сообщил в среду глава дипмиссии Армении в Ватикане Микаел Минасян.
"В Чехии был отлит двухметровый памятник Григора Нарекаци, установка которого в Ватиканских садах завершена", — написал Минасян на своей странице в Facebook.
Официальная церемония открытия памятника пройдет в начале апреля в присутствии папы Римского Франциска, католикоса всех армян Гарегина II и президента Армении Сержа Саргсяна, сообщили армянские СМИ.
В июне 2016 года во время визита папы Франциска в Армению, президент Саргсян подарил ему макет памятника Нарекаци, выразив надежду, что его большая копия в будущем будет установлена в Ватикане.
"Папе римскому памятник понравился. Он поблагодарил президента, дав свое согласие. В короткие сроки творческая группа во главе с народным художником Армении, автором памятника Нарекаци Давидом Ереванци приступила к работе", — сообщил Минасян.
Святой Григор Нарекаци (Григорий Нарекский, около 951 — 1003 годов) — армянский поэт, философ и богослов. Признан католической церковью одним из 36 «Учителей церкви». Вершиной его творчества считается лирико-мистическая поэма «Книга скорбных песнопений».
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