В апреле ожидается «Снегопад» в Ярославле

В марте 2018 года начинается юбилейный тур легенды советской эстрады — народной артистки СССР Нани Брегвадзе — который откроется двумя грандиозными концертами в Санкт-Петербурге Москве . Эти выступления зритель ждал многие годы. И вот Нани возвращается.

Ее роскошный бархатистый голос с годами, кажется, становится только лучше. Многие песни, ставшие визитной карточкой певицы, теперь звучат по-другому, но по-прежнему отзываются в сердцах слушателей светом и радостью. Сердечность и искренняя радость артистки от встречи со своими зрителями делают ее выступления по-настоящему незабываемыми.

15 апреля в ДК им. А. М. Добрынина состоится грандиозный концерт Нани Георгиевны «С любовью». Вместе с легендарной певицей на сцену выйдет ее дочь, известная в Грузии исполнительница Эка Мамаладзе. Музыкальное сопровождение — Александр Сориев (фортепиано).

Это будет долгожданная встреча великой артистки со своими поклонниками. Прозвучат все хиты в исполнении Наны Георгиевны, которые стали не только советской, но и народной классикой: «Снегопад», «Не оставляйте женщину одну», «Песня о Тбилиси » и многие другие.

Где: ДК им. А. М. Добрынина;когда: 15 апреля;начало в 19:00.

Возрастное ограничение 6+