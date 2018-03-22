Почему Россия сокращает поставки оружия Азербайджану

В Национальной собрании Армении на встрече с журналистами Косачев сказал, что Россия осуществляет те договора, которые были заключены с Азербайджаном до апреля 2016 года.

«Россия выполняет те контракты, которые были заключены до апреля 2016 года, и мы обязаны это делать, в соответствии с положениями этих контрактов. Но эта ситуация, которая существовала до того момента, и по имеющейся у меня информации, она в дальнейшем воспроизводиться не будет в существующих масштабах. Безусловно, мы реагируем на ту ситуацию, которая случилась в апреле 2016 года. В этом нет никаких сомнений», — сказал Косачев.

Обращаясь к замечанию, что президент России в ходе визита в Китай , комментируя поставки вооружений США на Украину , посчитал неприемлемым продажу оружия конфликтующей стороне, а Россия между тем поставляет оружие Азербайджану, Косачев сказал: « Владимир Путин говорил о тех странах, в которых конфликт находится в активной фазе, где по-настоящему стреляют, а на Украине стреляют по-настоящему. В Нагорном Карабахе, к счастью, на данный момент такой ситуации нет».

Напомним, что до этого президент Армении Серж Саргсян , как и министр иностранных дел Эдвард Налбандян многократно обращались к теме российско-азербайджанских оружейных сделок, отмечая, что армянская сторона не приветствует то, что по армянским военнослужащим стреляют из российского оружия. Однако после этих предупреждений оружейные сделки продолжились.

В беседе с «168 Жам» европейский военный эксперт Трейси Джерман назвала «неуместными» все доводы российского парламентария. В первую очередь, она сказал, что после 1990-ых годов угроза возобновления активной войны в зоне карабахского конфликта всегда сохранялась, потому что сторонам никогда не удавалось дойти того уровня готовности к компромиссам, который позволил бы окончательно урегулировать этот конфликт. Это положение, по ее оценке, зафиксировали не только западные, но и российские наблюдатели.

Следовательно, доводы, что конфликт на Украине более активный, более опасный, чем в Карабахе, по мнению эксперта, мягко говоря, являются ошибочными, потому пока конфликт не урегулирован, была и сохраняется угроза возобновления войны.

Во-вторых, по мнению Трейси Джерман, после большой Карабахской войны стороны продолжили вооружаться новейшими вооружениями, готовясь этим к войне, стали более готовыми к возобновлению военных действий.

«То есть, продажей оружия Россия способствовала возобновлению войны, обострению военной риторики и так далее. Несмотря на исключения, в международной практике неприемлемо поставлять вооружения стране, находящейся в конфликте, потому что она может использовать это оружие в любой момент. И исследования показывают, что эти вооружения, к сожалению, всегда применяются.

Почему мы проводим исследования об уровне милитаризации стран? Это оценки, целью которых является также фиксирование излишка вооружения в странах, регионах, зонах конфликта, потому что речь идет об оружии. Да, оружие продают, но оружие — не овощи, торговля оружием — это серьезная политика, под которой скрывается управление конфликтом, а время от времени — и активным конфликтом. Оружие ставит стороны в большую зависимость от России, свидетелями чего мы сейчас являемся», — сказала Трейси Джерман.

Третье обстоятельство, по мнению Джерман, состоит в том, что Россия больше не сможет осуществлять свой оружейный бизнес в зоне карабахского конфликта, потому что американская сторона грозится применить санкции против тех стран, которые приобретут вооружения у российских компаний, и речь идет именно об Армении и Азербайджане.

«Понимая, что так или иначе, объемы поставок вооружения будут сокращаться, Россия профессионально использует это обстоятельство для демонстрации армянской стороне «исправления ошибок».

Россия также понимает, что финансовые возможности Азербайджана не позволяют в последние два года, и не будут позволять в ближайшие годы, приобретать вооружения в больших объемах не только у России, но и у других поставщиков, что позволяет другим российским деятелям утверждать, что после апреля 2016 года сократились оружейные сделки.

На самом деле, эти поставки сейчас не возможны в прежнем объеме, исходя из экономических проблем Азербайджана и внешнеполитических проблем России», — сказала Трейси Джерман, добавляя, что в целом реальность такова, что отношение и подходы России не изменились, а сократилась возможность новых сделок.

Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с «168 ЖАМ» отметил, что Апрельская война в Карабахе была, действительно, важным пунктом для российской стороны, чтобы понять одну очень важную вещь — продавая оружие конфликтующим сторонам не возможно полностью контролировать его применение на линии соприкосновения. По его мнению, власти России и в правду надеялись, что у сторон не хватит смелости начать широкомасштабные военные действия в зоне карабахского конфликта без «позволения» России и сверхдержав.

«Однако они тоже убедились, что если есть оружие, то оно выстрелит, и это неконтролируемый процесс. Возможно контролировать политических деятелей, однако стоящих на линии соприкосновения военных невозможно заставить не стрелять из оружия, которое у них в руках», — высказал такую точку зрения Фельгенгауэр.