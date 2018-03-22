Почему Россия сокращает поставки оружия Азербайджану 

После Апрельской войны 2016 года Россия решила изменить свою политику вооружения Азербайджана. Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Федерального Собрания РФ Константин Косачев на днях в Ереване, обращаясь к вопросу сделок по поставкам оружия между Россией и Азербайджаном, подчеркнул, что Россия не будет продолжать поставки вооружения в Азербайджан в тех масштабах, которые были до апрельской войны 2016 года.
В Национальной собрании Армении на встрече с журналистами Косачев сказал, что Россия осуществляет те договора, которые были заключены с Азербайджаном до апреля 2016 года.
«Россия выполняет те контракты, которые были заключены до апреля 2016 года, и мы обязаны это делать, в соответствии с положениями этих контрактов. Но эта ситуация, которая существовала до того момента, и по имеющейся у меня информации, она в дальнейшем воспроизводиться не будет в существующих масштабах. Безусловно, мы реагируем на ту ситуацию, которая случилась в апреле 2016 года. В этом нет никаких сомнений», — сказал Косачев.
Обращаясь к замечанию, что президент России в ходе визита в Китай, комментируя поставки вооружений США на Украину, посчитал неприемлемым продажу оружия конфликтующей стороне, а Россия между тем поставляет оружие Азербайджану, Косачев сказал: «Владимир Путин говорил о тех странах, в которых конфликт находится в активной фазе, где по-настоящему стреляют, а на Украине стреляют по-настоящему. В Нагорном Карабахе, к счастью, на данный момент такой ситуации нет».
Напомним, что до этого президент Армении Серж Саргсян, как и министр иностранных дел Эдвард Налбандян многократно обращались к теме российско-азербайджанских оружейных сделок, отмечая, что армянская сторона не приветствует то, что по армянским военнослужащим стреляют из российского оружия. Однако после этих предупреждений оружейные сделки продолжились.
В беседе с «168 Жам» европейский военный эксперт Трейси Джерман назвала «неуместными» все доводы российского парламентария. В первую очередь, она сказал, что после 1990-ых годов угроза возобновления активной войны в зоне карабахского конфликта всегда сохранялась, потому что сторонам никогда не удавалось дойти того уровня готовности к компромиссам, который позволил бы окончательно урегулировать этот конфликт. Это положение, по ее оценке, зафиксировали не только западные, но и российские наблюдатели.
Следовательно, доводы, что конфликт на Украине более активный, более опасный, чем в Карабахе, по мнению эксперта, мягко говоря, являются ошибочными, потому пока конфликт не урегулирован, была и сохраняется угроза возобновления войны.
Во-вторых, по мнению Трейси Джерман, после большой Карабахской войны стороны продолжили вооружаться новейшими вооружениями, готовясь этим к войне, стали более готовыми к возобновлению военных действий.
«То есть, продажей оружия Россия способствовала возобновлению войны, обострению военной риторики и так далее. Несмотря на исключения, в международной практике неприемлемо поставлять вооружения стране, находящейся в конфликте, потому что она может использовать это оружие в любой момент. И исследования показывают, что эти вооружения, к сожалению, всегда применяются.
Почему мы проводим исследования об уровне милитаризации стран? Это оценки, целью которых является также фиксирование излишка вооружения в странах, регионах, зонах конфликта, потому что речь идет об оружии. Да, оружие продают, но оружие — не овощи, торговля оружием — это серьезная политика, под которой скрывается управление конфликтом, а время от времени — и активным конфликтом. Оружие ставит стороны в большую зависимость от России, свидетелями чего мы сейчас являемся», — сказала Трейси Джерман.
Третье обстоятельство, по мнению Джерман, состоит в том, что Россия больше не сможет осуществлять свой оружейный бизнес в зоне карабахского конфликта, потому что американская сторона грозится применить санкции против тех стран, которые приобретут вооружения у российских компаний, и речь идет именно об Армении и Азербайджане.
«Понимая, что так или иначе, объемы поставок вооружения будут сокращаться, Россия профессионально использует это обстоятельство для демонстрации армянской стороне «исправления ошибок».
Россия также понимает, что финансовые возможности Азербайджана не позволяют в последние два года, и не будут позволять в ближайшие годы, приобретать вооружения в больших объемах не только у России, но и у других поставщиков, что позволяет другим российским деятелям утверждать, что после апреля 2016 года сократились оружейные сделки.
На самом деле, эти поставки сейчас не возможны в прежнем объеме, исходя из экономических проблем Азербайджана и внешнеполитических проблем России», — сказала Трейси Джерман, добавляя, что в целом реальность такова, что отношение и подходы России не изменились, а сократилась возможность новых сделок.
Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с «168 ЖАМ» отметил, что Апрельская война в Карабахе была, действительно, важным пунктом для российской стороны, чтобы понять одну очень важную вещь — продавая оружие конфликтующим сторонам не возможно полностью контролировать его применение на линии соприкосновения. По его мнению, власти России и в правду надеялись, что у сторон не хватит смелости начать широкомасштабные военные действия в зоне карабахского конфликта без «позволения» России и сверхдержав.
«Однако они тоже убедились, что если есть оружие, то оно выстрелит, и это неконтролируемый процесс. Возможно контролировать политических деятелей, однако стоящих на линии соприкосновения военных невозможно заставить не стрелять из оружия, которое у них в руках», — высказал такую точку зрения Фельгенгауэр.
По его мнению, кажутся правдоподобными разговоры о том, что объемы поставок Азербайджану будут сокращены или произойдет диверсификация продаж, потому что Москве не нужны нежелательные сценарии. «Но я считаю, что в этом есть и послание Западу, потому что сейчас активно обсуждается вопрос поставок американского оружия Украине. Россия на данном этапе пытается оставить впечатление страны, проводящей более осознанную политику, показывая, что не продает оружие конфликтующим сторонам в период войны», — сказал Фельгенгауэр.