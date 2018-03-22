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Праздник весны: как Новруз-байрам отметили азербайджанцы в Марнеули
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Праздник весны: как Новруз-байрам отметили азербайджанцы в Марнеули 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Представители азербайджанской диаспоры отметили праздник Новруз-Байрам в городе Марнеули. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как проходили праздничные мероприятия
Навруз — праздник весны и наступления Нового года по астрономическому солнечному календарю. Иранские и тюркские народы отмечают его 21 марта. Этот праздник символизирует начало новой жизни, и он является одним из самых древних на Земле — его отмечали еще в VII веке до нашей эры. С фарси «навруз» переводится как «новый день». Название праздника, в зависимости от страны или региона, произносится по-разному — Науруз, Новруз, Наурыз, Нуруз, Невруз, Ноуруз и так далее.
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