Новруз-байрам в Марнеули: праздник весны и обновления природы

городе Марнеули в регионе Квемо Картли представители азербайджанской диаспоры отметили праздник Новруз-байрам народными гуляниями и праздничным концертом. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки праздника

Навруз — праздник весны и наступления Нового года по астрономическому солнечному календарю. Иранские и тюркские народы отмечают его 21 марта. Этот праздник символизирует начало новой жизни и он является одним из самых древних на Земле — его отмечали еще в VII веке до нашей эры. С фарси «навруз» переводится как «новый день». Название праздника, в зависимости от страны или региона, произносится по-разному — Науруз, Новруз, Наурыз, Нуруз, Невруз, Ноуруз и так далее.