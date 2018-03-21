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На митинге у здания кабмина Украины произошли стычки с силовиками
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На митинге у здания кабмина Украины произошли стычки с силовиками 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
Возле здания правительства Украины в центре Киева в среду произошли столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.
Стычки начались после того, как правоохранители задержали нескольких митингующих, сообщает УНИАН. Затем активисты попытались отбить задержанных у стражей правопорядка.
Напомним, в результате потасовки со сторонниками экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве пострадали 10 сотрудников правоохранительных органов.
Утром 27 февраля у здания украинского парламента произошли столкновения между силовиками и митингующими из палаточного городка, организованного «Движением новых сил», лидером которого является Саакашвили. Митингующие бросали в сторону полицейских взрывпакеты, принесли шины и пытались их поджечь. Силовики силой оттеснили митингующих.
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