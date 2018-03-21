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Шутка про Христа спровоцировала беспорядки у здания телеканала в Тбилиси
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Шутка про Христа спровоцировала беспорядки у здания телеканала в Тбилиси 

РИА Новости 53 минуты назад
ТБИЛИСИ, 21 мар — РИА Новости. В Тбилиси сотрудники МВД задержали несколько человек, в том числе одного из лидеров движения «Грузинский марш» Ладо Садгобелашвили, в связи с беспорядками у здания телекомпании Rustavi2. Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на правоохранительное ведомство.
Представители «Грузинского марша» собрались в понедельник у офиса Rustavi2, чтобы опротестовать воскресное высказывание ведущего передачи «P. S.» Георгия Габуния.
Габуния в подводке к сюжету о пересадке деревьев из Аджарии и Гурии в расположенный рядом дендрологический парк миллиардера, экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили сказал, что "Иисус Христос допустил ошибку, когда 2 тысячи лет назад для проповеди пришел в Израиль". По словам журналиста, он два или три года назад должен был прийти в Аджарию, где «его не распяли бы, так как в регионе не осталось бы деревьев для изготовления креста».
Участники акции у здания Rustavi2 заблокировали автомобиль, в котором сидели Габуния и юрист телеканала Тамта Мурадашвили, чтобы они не смогли покинуть территорию. Позже произошла потасовка между активистами «Грузинского марша» и другими сотрудниками телеканала, в результате которой спортивному журналисту Давиду Эрадзе разбили нос. Участники акции также повредили автомобиль, в котором находились Мурадашвили и Габуния.
В тот же день полиция задержала шестерых человек в административном порядке. Их обвинили в совершении мелкого хулиганства и неподчинении полиции. Судебные слушания назначены на 16 апреля.
На второй день, во вторник, под стражу взяли пятерых человек, среди которых ранее задержанные в административном порядке. На этот раз их обвиняют в совершении уголовного преступления — группового хулиганства по предварительному сговору. Между тем, на допрос вызвали еще одного лидера «Грузинского марша» — бывшего заместителя госминистра по вопросам диаспоры Сандро Брегадзе. Позже на странице движения в соцсети Facebook появилась информация о том, что Брегадзе жестоко избили, и его пришлось госпитализировать.
Активисты «Грузинского марша» провели акцию протеста у здания отделения полиции.
В Центре национальной медицины имени Гудушаури, куда доставили Брегадзе, категорически опровергли информации о том, что его избили. «Состояние пациента удовлетворительное. Его доставила бригада „скорой помощи“. Следов травмы или повреждений не наблюдалось. Он помещен в клинику по своей воле. Наружных повреждений не наблюдается», — сказала врач Нино Акиашвили в эфире Первого канал ОВГ.
Садгобелашвили и остальным задержанным грозит до пяти лет тюрьмы.
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