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В Воронежской области столкнулись автобус и грузовик, сообщил источник
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В Воронежской области столкнулись автобус и грузовик, сообщил источник 

РИА Новости 20 марта 2018
РИА НОВОСТИ. ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ, ЕЩЕ ВОСЕМЬ ПОСТРАДАЛИ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ АВТОБУСА ИЗ АРМЕНИИ С ГРУЗОВИКОМ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ — ИСТОЧНИК
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