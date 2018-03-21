Минтранс РА и китайская PCIGL обсудили детали строительства коридора Север — Юг

Стороны обсудили вопросы, касающиеся строительства магистрали. Динг Женгуо отметил, что компания готова приступить к строительству своего участка дороги.

Ранее В. Мартиросян отметил, что к концу 2019 года планируется завершить участок дороги до Гюмри . Сейчас проводятся проектные работы над участками Гюмри — Бавра и до границы с Грузией

Инициатива по строительству трансграничного транспортного коридора, следующего из Западной Европы через Кавказ в Центральную Азию, возникла 25 лет назад. В проект вовлечены 13 государств. Грузы по маршруту будут перевозиться всеми видами наземного транспорта.