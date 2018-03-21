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Тбилиси закружили Дни Минска
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Тбилиси закружили Дни Минска 

Мир24 1 час назад
В солнечной Грузии поют и танцуют. В столице республики стартуют Дни Минска. Белорусские артисты, художники, скульпторы привезли на фестиваль свои лучшие работы, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Робакидзе.
То ли богини, то ли гномы, а может, и вовсе воплощенные эмоции. В экспозиции десятки скульптур из камня и бронзы. Каждую хочется рассмотреть детально, и все равно кажется, что какой-то секрет остался неразгаданным. Такова игра мастера.
«Я пытался общаться со своей дочерью на тему искусства. Получилось такое направление, которое является источником вечного, откуда можно черпать — это детская игра. Дети играют очень искренне. Они верят в то, что делают. Это происходит и в скульптурах. В мои работы тоже вложена искренность и вера», — поясняет скульптор, художник Андрей Осташов (Беларусь).
Смешались не только фантазия и реальность, Восток и Запад тоже переплелись. Феи из европейского фольклора соседствуют с японскими самураями. Андрей за то, чтобы границ между культурами не существовало. Наверное, поэтому его творчество популярно во всем мире.
«Наш приезд в Тбилиси, в Грузию — для нас главное событие 2018 года. Мы привезли сюда новую коллекцию «Элементы», которая буквально месяц назад была представлена в галерее «Карусель де Лувр», — отмечает искусствовед Дмитрий Казак (Беларусь).
В Тбилиси посмотреть на «Элементы» пришли сотни посетителей. Среди них и грузинские друзья минского мастера.
«Работы вызывают разные эмоции. Главное, что сам автор приехал. Это восторг, движение, история, это совершенно потрясающе», — делится впечатлениями певица Нино Катамадзе.
Выставка стала стартовой площадкой Дней белорусской культуры в Тбилиси. Открывалась она всего на две недели. Но из-за растущего потока зрителей ее решили продлить на целый месяц.
В Днях Минска в Тбилиси примет участие и президент Беларуси Александр Лукашенко. Он прибудет с официальным двухдневным визитом в Грузию 22 марта.
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