Тбилиси, 22 марта /Синьхуа/ — В преддверии официального визита президента Беларуси в Грузию в четверг в Тбилиси прошел грузино-белорусский бизнес-форум.
В мероприятии приняли участие до 100 белорусских компаний и 190 представителей грузинского бизнеса. Стороны заинтересованы в партнерстве в пищевой промышленности, машиностроении, строительстве, логистике и туризме.
По итогам подписаны соглашения о сотрудничестве на 9 млн долларов.
Бизнес-форум был организован при содействии торгово-промышленных палат Грузии и Беларуси. —0—