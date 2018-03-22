В Тбилиси прошел грузино-белорусский бизнес-форум

Тбилиси , 22 марта / Синьхуа / — В преддверии официального визита президента Беларуси Грузию в четверг в Тбилиси прошел грузино-белорусский бизнес-форум.

В мероприятии приняли участие до 100 белорусских компаний и 190 представителей грузинского бизнеса. Стороны заинтересованы в партнерстве в пищевой промышленности, машиностроении, строительстве, логистике и туризме.

По итогам подписаны соглашения о сотрудничестве на 9 млн долларов.

Бизнес-форум был организован при содействии торгово-промышленных палат Грузии и Беларуси. —0—