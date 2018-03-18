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Лихачёв: Абхазия и Молдавия задают тон голосованию за рубежом
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Лихачёв: Абхазия и Молдавия задают тон голосованию за рубежом 

Парламентская газета 18 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Абхазия, Южная Осетия и Молдави и Преднестровье задают тон голосованию граждан России за рубежом, заявил на заседании ЦИК 18 марта член Комиссии Василий Лихачёв.
«По той информации, который мы сегодня обладаем, я могу назвать страны, которые задают тон. Самым активным образом идет голосование на территории Абхазии, Южной Осетии, Молдовы, Приднестровья», — сказал Лихачёв.
Он уверен, что результаты голосования за рубежом будут позитивные, и цивилизованные. Член ЦИК добавил, что голосование россиян за пределами России укрепит её позиции как одного из лидеров евразийского электорального пространства.
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