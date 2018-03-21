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Парламент выбрал нового главу Конституционного суда Армении
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Парламент выбрал нового главу Конституционного суда Армении 

Sputnik Армения 2 часа назад
Фото: Sputnik Армения
ЕРЕВАН, 21 мар —Sputnik. Бывший министр юстиции, член Конституционного суда Грайр Товмасян избран в среду председателем суда.
За Товмасяна проголосовали 64 депутата, против 27. Таким образом, новым председателем Конституционного суда Армении стал Грайр Товмасян.
Перед своим избранием Товмасян заявил, что система конституционного правосудия не может находиться в политико-правовом вакууме и должна строиться на демократических ценностях, поддерживаемых всем обществом.
Спикер парламента Ара Баблоян поздравил Товмасяна с избранием и пожелал ему успешной работы на новой и ответственной должности.
Выборы в КС прошли в связи с тем, что состав судей покинул бессменный председатель суда Гагик Арутюнян: на днях ему исполнилось 70 лет.
Товмасян был министром юстиции Армении в 2010–2013 годах. До этого он возглавлял парламентскую комиссию по государственно-правовым вопросам и защите прав человека.
По новой Конституции, председатель Конституционного суда избирается на шесть лет, без права переизбрания.
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