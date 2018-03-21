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Вазагов: Россия продолжит поддерживать Южную Осетию 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Вазагов\: Россия продолжит поддерживать Южную ОсетиюИнаугурация избранного президента России Владимира Путина состоится 7 мая. О том, как продолжение президентства Путина скажется на Южной Осетии, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Юрий Вазагов.
"Победа Владимира Путина для Южной Осетии означает продолжение того же курса в отношении нашей республики, который проводился все эти годы. В Южной Осетии рассчитывают на дальнейшее развитие интеграционных процессов с Россией, которые должны привести к повышению уровня жизни в республике и развитию собственного производства", — отметил эксперт.
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