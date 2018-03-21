Вазагов: Россия продолжит поддерживать Южную Осетию

"Победа Владимира Путина для Южной Осетии означает продолжение того же курса в отношении нашей республики, который проводился все эти годы. В Южной Осетии рассчитывают на дальнейшее развитие интеграционных процессов с Россией, которые должны привести к повышению уровня жизни в республике и развитию собственного производства", — отметил эксперт.