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Ивановский завод «Автокран» начал поставки техники в Армению и Грузию
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Ивановский завод «Автокран» начал поставки техники в Армению и Грузию 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ивановский машиностроительный завод «Автокран» начал поставки техники за рубеж. Первые машины отгрузили в Армению и Грузию, сообщили во вторник в пресс-службе правительства Ивановской области.
Завод запланировал к 2020 году начать поставлять на экспорт 30% произведенной продукции. В начале марта министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время посещения предприятия обещал оказать поддержку по продвижению продукции марки «Ивановец» на внешние рынки и призвал активно использовать меры поддержки, которые действуют на федеральном и региональном уровнях.
"Автокран грузоподъемностью 25 тонн на шасси «КамАЗ-65115» производства ивановского машиностроительного завода отгружен по экспортному контракту в Армению. Также в рамках новой экспортной стратегии предприятия еще одна единица техники отправлена в Грузию", — сказали там.
В прошлом году «Автокран» произвел 365 единиц техники, планы на 2018 год — 600 единиц, на 2019 год — 890. По словам председателя совета директоров «Автокрана» Игоря Кульгана, предприятие планирует сначала освоить рынок стран СНГ, затем Кубы и Вьетнама.
Завод «Автокран», построенный в 1954 году, был одним из ведущих отечественных производителей автомобильных кранов. В 2015 году завод приостановил работу из-за финансовых трудностей и простаивал почти год, затем его признали банкротом. Из-за финансовых трудностей более чем 1 тыс. сотрудников завода не получили зарплаты. На экс-гендиректора завода возбудили уголовное дело за сокрытие денежных средств, с которых должны были уплачиваться налоги.
В мае 2017 года завод восстановил производство. Это произошло после достижения на Петербургском экономическом форуме в 2016 году договоренностей о создании схемы финансового оздоровления предприятия между властями региона и Сбербанком. Около 900 работников завода перевели на новое предприятие, созданное на базе обанкротившегося — Ивановский машиностроительный завод «Автокран». Новые инвесторы предприятия приняли на себя обязательства по выплате накопленных долгов.
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