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Макрон примет участие в саммите франкофонии в Армении
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Макрон примет участие в саммите франкофонии в Армении 

РИА Новости 5 часов назад
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в саммите франкофонии в Армении, полагает посол Франции в РФ Сильви Берман.
"Мы очень рады, что саммит франкофонии будет именно в Ереване. Думаю, что президент республики (Франции — ред.), будет участвовать в этом мероприятии. И только что посол Армении в РФ сказал, что будет присутствие Шарля Азнавура, и это очень важно с точки зрения культуры", — сказала Берман журналистам.
Саммит Международной организации франкофонии планируется провести в Ереване 11-12 октября 2018 года. Ранее президент Армении Серж Саргсян заявил, что саммит станет крупнейшим международным мероприятием после обретения Арменией независимости. Предполагается, что в нем примут участие свыше 100 высокопоставленных делегаций и 50 глав государств.
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