Sputnik запускает образовательную программу для журналистов в странах ближнего зарубежья

Международное информационное агентство и радио Sputnik запускает образовательную программу SputnikPro для представителей СМИ, пресс-служб и студентов профильных направлений в странах ближнего зарубежья.

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала запуск программы.

«До сегодняшнего дня с журналистами в странах бывшего Союза общались только наши так называемые западные партнёры — агентства и фонды, занимающиеся продвижением так называемых демократических ценностей. Мы не собираемся ничего навязывать — для нас это как встреча с друзьями, которых давно не видел: у каждого своя жизнь, но есть, чем поделиться, и комфортно за одним столом», — заявила она.