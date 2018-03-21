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Sputnik запускает образовательную программу для журналистов в странах ближнего зарубежья
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Sputnik запускает образовательную программу для журналистов в странах ближнего зарубежья 

RT на русском 2 часа назад
Международное информационное агентство и радио Sputnik запускает образовательную программу SputnikPro для представителей СМИ, пресс-служб и студентов профильных направлений в странах ближнего зарубежья.
Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала запуск программы.
«До сегодняшнего дня с журналистами в странах бывшего Союза общались только наши так называемые западные партнёры — агентства и фонды, занимающиеся продвижением так называемых демократических ценностей. Мы не собираемся ничего навязывать — для нас это как встреча с друзьями, которых давно не видел: у каждого своя жизнь, но есть, чем поделиться, и комфортно за одним столом», — заявила она.
Отмечается, что серия мастер-классов от российских медиаменеджеров и ведущих специалистов для представителей СМИ будет проводиться в Армении, Белоруссии и Грузии.
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