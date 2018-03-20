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Врачи рассказали о состоянии троих пострадавших в ДТП в Воронежской области
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Врачи рассказали о состоянии троих пострадавших в ДТП в Воронежской области 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости. Трое пострадавших в Воронежской области в ДТП с автобусом из Армении находятся в реанимации, один из них в крайне тяжелом состоянии — медики
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