США лишили РФ оружейной монополии на Южном Кавказе

США сломали оружейную монополию России на Южном Кавказе

Россия все эти годы заявляла, что одной из ее целей является сохранение баланса в регионе. Именно этим обуславливались поставки вооружений Армении и Азербайджану в «равных частях».

Означает ли сокращение поставок вооружений Азербайджану, что Россия сократит и поставки оружия Армении? Или Россия откажется от поддержания баланса и сохранит уровень поставок Армении?

Россия все эти годы сохраняла контроль в регионе Южного Кавказа благодаря монополии на поставку вооружений (хотя Израиль Турция поставляют оружие Азербайджану, по объемам это несопоставимо с российскими поставками). США и Европа принципиально не продают оружие конфликтующим сторонам.

Но в последнее время США изменили политику: закон о санкциях против стран и организаций, которые купят «значимое количество» оружия у России, распространяется и на Армению с Азербайджаном. Обе страны получили предупреждения США об угрозе применения санкций. И, как отмечают эксперты, сокращение поставок оружия в Азербайджан может быть связано, скорее, с вероятными санкциями США, чем с Апрельской войной. Напомним, что сразу после Апрельской войны и Дмитрий Рогозин , и Дмитрий Медведев заявили, что не прекратят поставки вооружений Азербайджану.

Сократит ли Россия поставки вооружений и в Армению? Европейский военный эксперт Трейси Джерман считает, что Россия не может сейчас продолжать в зоне конфликта свой оружейный бизнес, поскольку американская сторона угрожает санкциями. «Торговля оружием способствует возобновлению войны, стимулирует милитаристскую риторику. В международной практике не принято поставлять вооружения конфликтующим странам», — сказал Трейси Джерман.

Следует ли ожидать снижения темпов милитаризации Южного Кавказа в связи с санкциями США? И является ли одной из целей Вашингтона сокращение влияния России на конфликты в Южном Кавказе?

Во всяком случае, можно констатировать, что принятием закона о санкциях США в определенной мере лишили Россию «монополии» в Южном Кавказе. В этой связи российские эксперты полагают, что могут последовать и более категоричные шаги.