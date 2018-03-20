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Журналист меняет профессию: официант в грузинском ресторане
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Журналист меняет профессию: официант в грузинском ресторане 

Sputnik Грузия 3 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Репортер Sputnik Грузия решил временно сменить профессию и испытал свои силы в роли официанта грузинского ресторана. Смотрите на видео, что из этого получилось
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