Оппозиция в Армении готовит акции протеста

Оппозиция в Армении готовит акции протеста в случае выдвижения нынешнего президента Сержа Саргсяна кандидатом на пост премьер-министра. Об этом журналистам заявил глава фракции «Елк» (Выход) в парламенте Никол Пашинян , сообщает во вторник агентство Новости Армении — NEWS.am.

«Парламентская оппозиция не исключает возможности уличной борьбы в виде организации митингов и маршей протеста на улицах Еревана в случае выдвижения кандидатуры Сержа Саргсяна на должность премьер-министра республики», — сказал Пашинян, комментируя предложение партии «Гражданский договор», входящей в блок «Елк», о проведении массовых акций протеста в течение 14 дней и более, если правящая Республиканская партия выдвинет Сержа Саргсяна на пост главы правительства.

Накануне в интервью ереванскому сайту Tert.am Серж Саргсян заявил, что если партия решит выдвинуть его кандидатуру, то он поставит одно условие: «Параллельно полному осуществлению конституционных полномочий, я больше времени буду уделять делу передачи всего опыта прошедших лет нашим молодым политическим лидерам. Это задача, которая сегодня чрезвычайно важна. Мы все должны внести свой вклад в подготовку новых политических лидеров, вне зависимости от их партийной принадлежности, независимо от их нынешней политической позиции». При этом отвечая на вопрос о том, что несколько лет назад Саргсян зарекался продлевать срок своих руководящих полномочий, уходящий вскоре в отставку президент заявил: «Да, я и сегодня не претендую на пост премьер-министра. Но я никогда не считал себя человеком с закостенелым образом мышления. Я не могу не считаться с реальностью и не думать, что я не несу ответственности за будущее страны».