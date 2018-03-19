Азербайджан встретил праздник весны — Новруз

Азербайджане отметили праздник весны — Новруз. Во всенародном веселье участвовал и президент республики Ильхам Алиев , передает «МИР 24».

Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посмотрели представление на площади перед Девичьей башней в Баку

В празднике участвовали танцоры и певцы со всей республики. Девушка в костюме Весны преподнесла главе государства пророщенные семена пшеницы — главный символ праздника. Также в столице Азербайджана открыли ярмарку, которая тоже носит название «Новруз».

Новруз празднуется в Азербайджане ежегодно. Он символизирует начало новой жизни и прихода весны. К празднику готовятся заранее. В домах наводят порядок, а во дворах жгут костры.

Сам Новруз отмечают несколько дней. Готовят сладости и различные угощения. Среди них плов, дошеме, пахлава. На улицах страны проходят народные гуляния.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM