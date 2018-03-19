Грузия и Кипр усилят межпарламентские связи

По словам И. Кобахидзе, парламентские группы дружественных связей будут работать еще более активно, внося вклад в развитие межгосударственных отношений. «С нашей стороны заинтересованность внесения лепты в развитие отношений двух государств довольно высокая», — отметил он.

На встрече также было отмечено динамичное развитие межгосударственных связей за 25 лет дипломатических отношений.

Визит Д. Силлуриса в Грузию продлится до 21 марта. —0—