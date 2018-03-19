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Грузия и Кипр усилят межпарламентские связи
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Грузия и Кипр усилят межпарламентские связи 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Тбилиси, 19 марта /Синьхуа/ — Грузия и Кипр усилят межпарламентские связи, заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня на встрече с председателем парламента Кипра Димитрисом Силлурисом.
По словам И. Кобахидзе, парламентские группы дружественных связей будут работать еще более активно, внося вклад в развитие межгосударственных отношений. «С нашей стороны заинтересованность внесения лепты в развитие отношений двух государств довольно высокая», — отметил он.
На встрече также было отмечено динамичное развитие межгосударственных связей за 25 лет дипломатических отношений.
Визит Д. Силлуриса в Грузию продлится до 21 марта. —0—
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